《台湾重要政经日程》--2月7日-12月31日

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
==================今日重要政经消息====================== 2/7(二) --10:30 国科会记者会. --15:00 经济部全球招商展望记者会. --16:00 财政部公布1月进出口金额,去年12月出口年增率0.6%. --16:30 关税总局例行记者会. --17:00 金管会例行记者会. ==================近期重要政经消息====================== 2/8(三) *--12:00 央行标售30年公债101/4,金额350亿台币. --13:40 友达(2409.TW)第四季业绩说明会. --14:00 联电(2303.TW)第四季业绩说明会. 2/9(四) --14:00 联电(2303.TW)公布1月营收. 2/10(五) --13:30 台积电(2330.TW)公布1月营收. 2/20(一) --16:00 经济部公布1月外销订单,12月外销订单较上年同期衰退0.72%. --16:20 央行公布第四季经常帐,上一季为顺差102.1亿美元. 2/22(三) --16:00 主计处公布1月季调失业率,去年12月经季节调整後失业率为4.22%. 2/23(四) --16:00 经济部公布1月工业生产,去年12月工业生产较上年同期衰退8.15%. 2/24(五) --16:10 央行公布1月M2货币总计数,去年12月货币总计数M2年增率为5.01%. 2/27(一) --金融市场调整休市一日,因应2月28日(周二)和平纪念日 2/29(三) --16:00 经建会公布1月领先指标,上月上升0.5%. 3/3(六) --金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易. 3/5(一) *--16:00 主计处公布2月消费者物价指数(CPI),1月较上年同期成长2.37%. *--16:00 央行公布至2月底外汇存底,1月底为3,903.04亿美元. 4/4(三) --金融市场因清明节及儿童节休市一天 5/1(二) --金融市场因劳动节休市一天 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 林妙容; 审校 杨淑祯
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。