〔澳洲个股〕澳洲国民银行检视英国业务,称第一季获利增加

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透悉尼2月7日电---澳洲以资产计最大的银行--澳洲国民银行(NAB.AX)终於开始检视其表现不佳的英国业务,并称情况备受挑战,该公司公布第一季现金获利成长7.7%,略低於市场预期.
英国业务是澳洲国民银行在坏帐费用下滑几季後又出现增加的重要原因.
澳洲国民银行公布第一季现金获利为14亿澳元(15亿美元),高於上年同期的13亿澳元,但低於路透调查五位分析师平均预估的14.5亿美元.
该行执行长Cameron Clyne表示,将於5月完成的英国业务评估,将会导致变革.
该行股价周二下跌3.5%.(完)
--编译 戴素萍;审校 程琳
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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