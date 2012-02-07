〔澳洲个股〕澳洲国民银行检视英国业务,称第一季获利增加

路透悉尼2月7日电---澳洲以资产计最大的银行--澳洲国民银行(NAB.AX)终於开始检视其表现不佳的英国业务,并称情况备受挑战,该公司公布第一季现金获利成长7.7%,略低於市场预期.

英国业务是澳洲国民银行在坏帐费用下滑几季後又出现增加的重要原因.

澳洲国民银行公布第一季现金获利为14亿澳元(15亿美元),高於上年同期的13亿澳元,但低於路透调查五位分析师平均预估的14.5亿美元.

该行执行长Cameron Clyne表示,将於5月完成的英国业务评估,将会导致变革.

该行股价周二下跌3.5%.(完)