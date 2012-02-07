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货币新闻 | 2012年 2月 7日 星期二 09:25 BJT

〔台湾股市〕开低,宏达电受低迷财测冲击跌停

路透台北2月7日电---台湾股市周二开盘下跌0.1%,受宏达电(2498.TW)拖累,该公司稍早公布的第一季营收预估大幅落後市场预期.[ID:nCT0504183]

加权股价指数.TWII开低7.6点至7,680.36点,上日收跌0.69%.

宏达电跌停,拖累电子类指数.TELI下跌0.33%.

金融保险类指数.TFNI和汽车类指数.TAUI分别上涨逾1%.

台币兑美元TWD=TP持平报29.60台币.

台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股买超34.74亿台币,转卖为买,上交易日为卖超15.79亿.本月以来累计卖超92.12亿台币.[ID:nCT0504093](完)

--编译 王冠中;审校 戴素萍

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