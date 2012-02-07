〔台湾股市〕开低,宏达电受低迷财测冲击跌停

标题新闻：法国将于3月6日主持与德国、意大利和西班牙领导人峰会，磋商欧盟改革事宜--奥朗德
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北2月7日电---台湾股市周二开盘下跌0.1%,受宏达电(2498.TW)拖累,该公司稍早公布的第一季营收预估大幅落後市场预期.[ID:nCT0504183]
加权股价指数.TWII开低7.6点至7,680.36点,上日收跌0.69%.
宏达电跌停,拖累电子类指数.TELI下跌0.33%.
金融保险类指数.TFNI和汽车类指数.TAUI分别上涨逾1%.
台币兑美元TWD=TP持平报29.60台币.
台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股买超34.74亿台币,转卖为买,上交易日为卖超15.79亿.本月以来累计卖超92.12亿台币.[ID:nCT0504093](完)
--编译 王冠中;审校 戴素萍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。