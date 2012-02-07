《新兴市场重要经济事件预告》--2月7日-2月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月7日(二)

东京--亚洲资本市场改革第12次圆桌会议,由亚洲开发银行(ADBI)和经济合作暨发展组织(OECD)以及日本政府联合主办.

首尔--韩国企划财政部长官朴宰完及韩国央行总裁金仲秀出席国会财政与经济委员会.(0100)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)科威特会议(至2月9日).

维也纳--第20届欧洲安全与合作组织(OSCE)经济和环境论坛第一次准备会议(最後一天).

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至2月8日)

伦敦--俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev参加"2012年城市周:国际金融服务论坛"中的"作为国际金融中心的莫斯科"的会程(1510).哈萨克斯坦央行总裁Grigori Marchenko参加有关"哈萨克斯坦私有化项目陈述"的会程(1510).而欧洲金融稳定机构(EFSF)首席执行官雷格林将就"主权债务危机:欧元下一步的走向"发表演讲(1210).

2月8日(三)

孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn在美国银行主办的第16届年度印度投资者会议发表主题演说.(0400)

华沙--波兰央行宣布利率决议(1000).

2月9日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议,之後宣布利率决定(1245)并举行记者会(1330).

雅加达--印尼央行举行理事会议.

首尔--韩国央行宣布利率决议(0100).

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议.

利马--秘鲁央行宣布利率决议(2300).

马普托--莫桑比克央行宣布利率决议(0400).

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布1月货币报告.

2月10日(五)

新德里--欧盟-印度峰会.

布拉格--捷克央行公布2月2日理事会会议纪录.

巴斯特尔--东加勒比央行举行货币政策会议.

2月13日(一)

阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至2月15日).

耶路撒冷--国际货币基金组织(IMF)代表团料就以色列经济公布初步报告.

2月14日(二)

华盛顿--美国总统奥巴马会晤中国国家副主席习近平.

北京--中国-欧盟峰会.

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会举行非利率政策会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会.(至2月15日)

圣地牙哥--智利央行宣布利率决定(2100)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]