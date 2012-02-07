〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透台北2月7日电---台湾央行周二表示,开放三种天期存单申购.今日存单到期金额为220亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行3,923亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为4亿台币,累计超额准备为47亿台币,加计前期1%的超额准备为1,267亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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