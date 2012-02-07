《全球重要经济事件一览表》--2月7日-2月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月7日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在参议院预算委员会为"经济前景与联邦预算情况"出席作证.(1500)

柏林--德国总理梅克尔就欧洲的未来发表讲话(1800).

东京--亚洲开发银行研究所(ADBI)及经济合作暨发展组织(OECD)主办、日本政府协办的"亚洲资本市场改革,第12届圆桌会议".(至2月8日)

维也纳--第20届OSCE经济及环境论坛的第一次预备会议(最後一天).

悉尼--澳洲央行委员会会议.0330公布利率决议.

日内瓦--瑞士央行代总裁乔丹在瑞士-美国商会上讲话(1045).

伦敦--EFSF首席执行官雷格林在2012城市周:国际金融服务论坛"活动中就"主权债务危机:欧元走向何方?"发表讲话(1210).

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布芬兰经济调查.

多伦多--加拿大央行副总裁麦克勒姆(Tiff Macklem)在Rotman Institute for International Business讲话(1305).

华盛顿--能源资料协会(EIA)公布短期能源展望.

2月8日(三)

东京--日本央行副总裁西村清彦在OECD和亚洲开发银行研究所主办的圆桌论坛"亚洲资本市场改革"中发表演说.(0400)

伦敦--英国央行举行货币政策会议.(至2月9日)

柏林--德国央行副总裁Sabine Lautenschlager在Handelsblatt年会中发表演说,主题为"大型公共银行(Landesbanken)的银行监管特殊需求"(0845)

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定.(0800)

加州圣拉蒙--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在Bishop Ranch论坛发表演说,主题为"美联储及经济复苏".(1540)

2月9日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,随後公布利率决议并召开新闻发布会(1330).

华盛顿--美国总统奥巴马会晤意大利总理蒙堤,讨论应对意大利及欧元区债务危机的努力.

伦敦--英国央行公布货币政策决议(1200).

德国曼海姆--德国央行执委Joachim Nagel出席"欧元能否安然存活吗?"的小组讨论.(1800)

华盛顿--美国总统奥巴马会见意大利总理蒙堤,并讨论如何解决已对意大利和其它欧元地区构成威胁的债务危机.

2月10日(五)

奥兰多--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在2012年全国家用住宅建筑业者协会国际建筑展"中发表演说,主题为"过渡期中的楼市".(1730)

新德里--欧盟-印度峰会.

悉尼--澳洲央行公布货币政策声明(0030).

斯德哥尔摩--瑞典央行召开一般委员会会议.(1200)

马德里--西班牙政府公布劳工、预算稳定和金融改革报告.

巴黎--国际能源署公布石油市场月报(0900).

克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在一个餐会上就"在周遭陷入困境时创造价值"发表讲话(1750).

2月13日(一)

华盛顿--美国总统奥巴马公布2013年预算提案.

东京--日本央行货币政策会议(至2月14日).

雅典--希腊提交债务交换最终协议给民间债权人的最後期限.

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在金融市场研讨会发表演说(2130).

2月14日(二)

加州克莱蒙特--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在克莱蒙特McKenna学院发表演说,主题为"美联储的职责及最佳货币政策实作".(0145)

华盛顿--美国总统奥巴马会晤中国国家副主席习近平.

北京--中国-欧盟峰会.

东京--日本央行货币政策会议(最後一日).

法兰克福--欧洲央行公布月报(0900)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会.(至2月15日)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布德国经济调查.

德拉瓦州纽瓦克--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在Lyons Companies及德拉瓦大学经济教育及创业中心针对经济前景发表演说.(1345)

佛罗里达州SARASOTA--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在佛罗里达新学院全球互助中心针对经济前景发表演说(2240)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]