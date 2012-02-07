〔国际油市〕NYMEX原油期货上涨,欧洲寒冷天气令取暖油需求上升

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透东京2月7日电---美国原油期货周二小升至每桶97美元上方,因欧洲寒冷天气提振取暖油需求,并在上日将布兰特原油推至六个月高点.
0036GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油期货CLc1上涨0.36美元至每桶97.27美元,周一结算价下跌0.93美元至96.91美元.
伦敦布兰特原油3月期货LCOc1升0.57美元至每桶116.50美元,上日结算价上涨1.35美元至每桶115.93美元,为8月2日以来最高结算价.
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。