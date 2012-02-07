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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 09:35 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货上涨,欧洲寒冷天气令取暖油需求上升

路透东京2月7日电---美国原油期货周二小升至每桶97美元上方,因欧洲寒冷天气提振取暖油需求,并在上日将布兰特原油推至六个月高点.

0036GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油期货CLc1上涨0.36美元至每桶97.27美元,周一结算价下跌0.93美元至96.91美元.

伦敦布兰特原油3月期货LCOc1升0.57美元至每桶116.50美元,上日结算价上涨1.35美元至每桶115.93美元,为8月2日以来最高结算价.

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