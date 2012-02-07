〔表格〕台湾1月出口较上年同期衰退16.8%,略逊於预期

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透台北2月7日电---台湾财政部周二公布,1月出口金额较上年同期衰退16.8%,略逊於市场预估的衰退16.5%.上次出口衰退出现在2009年10月,当时为衰退4.6%.
1月进口则较上年同期衰退11.9%,优於市场预期的衰退19.5%.1月贸易收支为顺差4.2亿美元,上月为顺差23.2亿美元.
台湾1月出口至中国(含香港)地区较上年同期衰退25.9%,对美国衰退11.2%,欧洲则是衰退11.0%;上月分别为衰退2.9%、成长0.9%以及衰退14.8%
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元,较上年同期变动率%):
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
TWEXP=ECI TWIMP=ECI TWBAL=ECI
2012年
1月 -16.8 -11.9 +4.2
2011年
12月 +0.6 -2.7 +23.2
11月 +1.3 -10.4 +32.0
10月 +11.7 +11.8 +33.2
9月 +9.9 +10.8 +17.8
8月 +7.2 +6.4 +26.3
7月 +17.6 +14.0 +33.4
6月 +10.8 +12.5 +13.8
5月 +9.5 +19.3 +12.2
4月 +24.6 +25.7 +29.6
3月 +16.7 +16.7 +17.7
2月 +27.3 +28.7 +9.2
1月 +16.6 +22.0r +18.8
2010年
12月 +19.1 +21.4 +16.1
11月 +21.8 +33.8 +4.1
10月 +21.9 +27.9 +29.8
9月 +17.5 +25.0 +17.7
8月 +26.6 +28.0 +22.6
7月 +38.5 +42.7 +21.6
6月 +34.1 +40.4 +14.0
5月 +57.9 +71.4 +32.5
4月 +47.8 +52.6 +25.5
3月 +50.1 +80.3 +15.0
2月 +32.6 +45.8 +8.997
1月 +75.8 +115.5-r +24.9
注: r为修正值. (完)
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--记者 高洁如; 撰写 林妙容 ; 审校 丁淑琴
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