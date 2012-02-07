《外汇动态》境外基金买入美元兑韩元,200日移动均线切入位似有支撑

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
0151GMT--美元兑韩元KRW=KFTC微升,因境外基金担心希腊无序违约疑虑重燃而买进.
美元兑韩元上涨0.2%,报1,122.8.在1,110有支撑,此处接近200日移动均线切入位1,109.7.与此同时,投资人也慎防韩国外汇当局可能的干预性美元买盘.
投资人仍然关注Lone Star出脱韩国外换银行持股给韩亚金融集团的相关美元买需."我不想在此增加空仓.我们可能得准备应对希腊协议破裂,有些投资人可能得结束最近的风险押注,"首尔一家外资银行的高级交易员表示.(完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
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