《外汇动态》美元/菲律宾披索因空头回补走扬,可能升向42.8--交易商

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
0240GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP上扬,因涌现银行间投机客空头回补买盘,一些交易商预期将因进口商买盘而进一步上扬.美元/披索亦受到菲律宾央行总裁谈话支撑,央行总裁表示,1月通货膨胀数据低於预期,央行拥有政策空间可支撑经济成长.
美元/披索上涨0.2%,至42.62.
"企业将很快开始进场.这可能引发更多空头回补,"一欧系银行交易员称.这名交易员预期美元/披索有升至42.80的空间.(完)
--编译 蔡美珍;审校 戴素萍
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