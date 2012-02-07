《独家新闻》Facebook的公司治理引发股东加州教师退休基金关切

记者 Paritosh Bansal/Soyoung Kim 编译 张明钧

路透纽约2月6日电---Facebook的公司治理规定显示,关於这家社交网站做为一个公开上市公司经营手法,股东并没有太大的发言权,这让美国最大投资人之一--加州教师退休基金(CalSTRS)感到不满.

两名CalSTRS高阶主管周一接受路透专访时表示,这个退休基金正计画致函Facebook,希望能够参与这个社交网站的公司治理议题.该基金的投资组合规模约1,450亿美元.

"我们正和Facebook展开初步讨论."CalSTRS公司治理部门的投资经理Janice Hester-Amey表示.

Facebook对此拒绝置评;该公司目前是由执行长及创始人扎克伯格所经营.

CalSTRS周五决定试图与Facebook研商有关改善公司治理的议题,而在这之前两天,Facebook才刚申请进行50亿美元的首次公开发行(IPO).

Hester-Amey表示,CalSTRS先前通过旗下私募基金投资於Facebook,且有可能投资於该公司公开上市的股票.

Hester-Amey指出,"无论你有多棒,当成为上市公司时,应该要特别对CalSTRS这种长期且有耐心的资金提供一些保护,我们不是想要告诉扎克伯格或任何像他这样的人士如何经营他的公司."

根据Facebook送交美国证券交易委员会(SEC)的文件,该公司已经对代理人战争及外界收购行动设下重重障碍.

根据该公司的治理规定,在可预见的未来中,扎克伯格仍将有完全掌控公司的权力,这位现年27岁的哈佛大学中辍生甚至有权在他死前指定接班人.

Facebook的公司治理措施,与近十年来美国上市公司治理对股东更加友善的潮流相左,而此一潮流正是由CalSTRS等法人股东所推动.

过去几年来,因面对机构投资人要求对股东更为友善的公司治理规定,标准普尔500大企业陆续删除董事分期改选(分类董事会,classified board)、毒丸(poison pills)等等防卫性措施.董事分期改选规定,指的是公司董事会中只有部分董事会年年改选.

举例而言,根据FactSet SharkRepellent数据,目前只有约24%的标普500大企业有董事分期改选规定,远低於2002年时的61%.

Facebook有两种不同等级的普通股,B类普通股一股的表决权效力相当於A类普通股的10股,而A类普通股是向公开市场发行.

公司治理专家Charles Elson表示,诸如两种等级股权结构、不一样的表决权效力、以及扎克伯格能够指定接班人的权力,都是引人关切的理由.(完)