〔台湾热股〕宏达电跳空重挫,财测意外疲弱招致券商纷纷下调评等及目标价

路透台北2月7日电---台湾智慧型手机大厂宏达电(HTC)(2498.TW)周二以跳空跌停开出,在公布意外疲弱的财测後,促券商纷纷下调其评等及目标价.

对於该公司是否能藉由即将推出的新产品,重拾过往风光气势,各方质疑声音大过支持力挺.

本地时间上午10:22,宏达电已打开跌停,下挫5.44%,报521台币,远落後大盘.TWII的上涨0.36%;宏达电盘初触及513台币的近一周低点.

"HTC第一季营收及毛利率财测意外的低,留下更多问号,而非解答.这个比预期还差的财测,意谓着可能谷底未到,而是未来持续面临挑战的迹象,"摩根士丹利的研究报告称.

该投行重申对宏达电股票的"减码"(under weight)评等,目标价由400台币降至360台币.

其它如大和、野村及RBS等外资券商则将宏达电评等下调至"卖出"或"减码",其中野村更将其目标价大砍至300台币;瑞银证券则是将评等由"买进"下修至"中性".

麦格理证券在报告中指出,宏达电的高阶产品欲与竞争者差异化,并不容易,而在成本优势上也不如苹果(AAPL.O)及三星(005930.KS)甚至是第三级的品牌.

全球排名第五大的宏达电周一表示,预估第一季营收650-700亿台币,为2010年第二季以来最差表现,主因新旧机种转换阶段令营运表现欠佳.此目标较去年同期大幅衰退33-38%,较上季则是衰退31-36%.且远低於汤森路透I/B/E/S的平均预估896.4亿.[ID:nCT0504183]

宏达电并指出,第一季预估毛利率在25%左右,营业净利率(operating margin)预估约为7.5%,均较去年第四季的27.12%及12.71%进一步下滑.

不过,高盛及JP摩根分别维持对该股票的"买进"及"加码"评等,目标价分别在650台币及680台币.

"对於宏达电的新产品,我们看到一些正面的迹象,有助宏达电重拾产品周期的动能,相信宏达电在2012年应该会维持强势的领导品牌地位,"高盛在报告中称.

不少券商质疑宏达电近期股价已领先反弹,甚至已反映对第二季的强劲预期,接下来承接风险已高.对此,高盛称,宏达电短线股价虽然可能走跌,但预期宏达电将在本月27日於巴塞隆那举行的行动世界会议(Mobile World Congress)发表新产品,将触发宏达电第二季另一波反弹走势.

宏达电自去年12月中的波动低点403台币,迄今累计反弹约29%;但较去年4月时的波段高点1,238.1台币,跌幅仍深达58%.(完)