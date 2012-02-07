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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 11:11 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘脱离三个月高位;船运股表现优於大盘

路透东京2月7日电---日本股市日经指数周二自三个月高位回落,因希腊对要求苛刻的新纾困措施推迟做出回复,削弱了围绕美国经济前景的乐观情绪.

"这主要是获利了结,并不是因希腊违约疑虑而爆发的恐慌性卖盘.市场有很强烈的感觉,认为希腊纾困案会在最後一刻拍板定案,"SMBC日兴证券首席股市研究策略师阪上亮太表示.

日本烟草(JT)(2914.T)及船运股上涨,为大盘提供支撑力道.日经指数.N225早盘小跌0.2%至8,913.44点,周一时触及三个月收盘高位,受美国优於预期的就业数据所拉抬.

东证股价指数.TOPX升0.2%至771.71.(完)

--编译 戴素萍;审校 隋芬

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