〔日本股市〕日经指数早盘脱离三个月高位;船运股表现优於大盘

路透东京2月7日电---日本股市日经指数周二自三个月高位回落,因希腊对要求苛刻的新纾困措施推迟做出回复,削弱了围绕美国经济前景的乐观情绪.

"这主要是获利了结,并不是因希腊违约疑虑而爆发的恐慌性卖盘.市场有很强烈的感觉,认为希腊纾困案会在最後一刻拍板定案,"SMBC日兴证券首席股市研究策略师阪上亮太表示.