〔日本股市〕日经指数早盘脱离三个月高位;船运股表现优於大盘

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透东京2月7日电---日本股市日经指数周二自三个月高位回落,因希腊对要求苛刻的新纾困措施推迟做出回复,削弱了围绕美国经济前景的乐观情绪.
"这主要是获利了结,并不是因希腊违约疑虑而爆发的恐慌性卖盘.市场有很强烈的感觉,认为希腊纾困案会在最後一刻拍板定案,"SMBC日兴证券首席股市研究策略师阪上亮太表示.
日本烟草(JT)(2914.T)及船运股上涨,为大盘提供支撑力道.日经指数.N225早盘小跌0.2%至8,913.44点,周一时触及三个月收盘高位,受美国优於预期的就业数据所拉抬.
东证股价指数.TOPX升0.2%至771.71.(完)
--编译 戴素萍;审校 隋芬
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路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。