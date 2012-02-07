〔台湾货币市场〕短率平稳,元宵後资金回笼力道减弱

* 短率大致平稳,期初小进小出

* 短票利率区间变宽

* 部分银行预留资金竞标一年期存单

记者 林妙容

路透台北2月7日电---台湾银行间短期利率周二大致平稳.上日元宵节过後,通货回笼力道减弱,今日央行存单到期亦仅有220亿台币,市场资金由上日宽松转而趋平,短率随之稳於区间.

在不急於消化大量余钱,且期初资金调度不见紧张的状况下,银行端依序小进小出,市况平稳.不过因应央行将於周四例行标售一年期存单,部分银行预留资金提前因应,少见大钱进出,利率也跟随上日承作区间,未有明显变化.

"元宵节过後,(通货)该回来的都回来了,不像之前钱一直涌进来,"一公股银行人士称.

央行已宣布将在本周四进行例行的一年期存单标售,金额1,000亿台币,周五发行.上月加权平均得标利率在0.899%.[ID:nCT0495721]

本地时间14:34,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.396%,上日在0.398%;区间在0.392-0.720%,上日在0.299-0.720%.

2-7天拆款利率在0.392-0.740%,同於上日.

据央行网站显示,上日公布的通货回笼数字大幅减少,只有67亿台币.今日则尚未公布.

**短票区间稍宽**

短票方面,交易商指出,银行间买气维持不坠,发行量亦持於高档,票券商倾向於近日交易利率区间承作,避免利率变动过大.在央行周四标售一年期存单前,市场资金调度人士预估利率不会有太大波动,此後则视标售结果适时调整.

今日银行间30天内短票利率主要成交区间仍在0.84-0.85%,同上日.但较短天期票券亦见0.83%成交,高档区也因少数买家坚持而拉高至0.86%.

市场人士指出,明日央行存单到期2,592.50亿台币,较今日央行到期存单明显为多,加上一年期存单标售前,市场揣测央行或稍稍减弱冲销力道,令市场维持适度宽松,明日或有机会使得短率稳中再度偏软.

今日央行存单到期金额共220亿台币,发行金额央行稍晚才会公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共1兆4,159.75亿台币,接下来依序为周三2,592.5亿、周四1,443.5亿、周五4,919亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正後,周一当日超额准备为43亿台币,累计超额准备为150亿台币,加计前期1%的超额准备为1,370亿台币.

**RP利率也持稳**

债市同业附买回(RP)利率周二持稳,为因应股票交割款,投信资金略显分配不均,惟寿险、银行端资金仍显充裕,补平缺口并不难.

资金调度人士指出,台股在开春急涨後,目前涨势已趋缓整理,却见股票型基金为应付交割,持续自RP市场走钱,尽管赎回笔数偏多但金额不大,交易商多能自寿险、银行以及一般企业找到新钱补齐缺口,整体资金供需还算调和.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)