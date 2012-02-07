〔台湾债市〕RP利率持稳,应付股票交割令投信资金分配不均

路透台北2月7日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持稳,为因应股票交割款,投信资金略显分配不均,惟寿险、银行端资金仍显充裕,补平缺口并不难.

资金调度人士指出,台股在开春急涨後,目前涨势已趋缓整理,却见股票型基金为应付交割,持续自RP市场走钱,尽管赎回笔数偏多但金额不大,交易商多能自寿险、银行以及一般企业找到新钱补齐缺口,整体资金供需还算调和.