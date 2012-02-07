〔台湾债市〕RP利率持稳,应付股票交割令投信资金分配不均

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透台北2月7日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持稳,为因应股票交割款,投信资金略显分配不均,惟寿险、银行端资金仍显充裕,补平缺口并不难.
资金调度人士指出,台股在开春急涨後,目前涨势已趋缓整理,却见股票型基金为应付交割,持续自RP市场走钱,尽管赎回笔数偏多但金额不大,交易商多能自寿险、银行以及一般企业找到新钱补齐缺口,整体资金供需还算调和.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.
本地时间上午11:47时,台股加权指数TWII.微幅下跌0.05%,至7,684.13点.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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