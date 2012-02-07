〔路透调查〕台湾30年新券101/4得标利率料落在1.85-1.88%下缘

* 标售时间:周三(8日),金额预定350亿台币

* 得标利率料在1.85-1.88%

* 资金浮滥及寿险补券,料令得标利率落於区间下缘

路透台北2月7日电---路透调查显示,在手中资金浮滥,且第一季又因公司债发行空窗期无法补券,台湾周三将标售的30年新券101/4A01104=TWO料在寿险业补券需求强劲带动下,得标利率有机会落在1.85-1.88%预期区间下缘.

交易商指出,农历春节过後,由於公债、公司债以及结构性商品纷纷到期,普遍感觉资金明显增多.不过欧债危机令金融机构去杠杆化成为趋势,在到期资金料不再投入结构性商品,且第一季又是公司债发行空窗期的状况下,参与长券标售,似乎成为寿险业去化资金的少数管道.

"大家补券压力都蛮大的...先拿到,债息也比较多."一大型寿险业交易员称.

另一中型寿险业交易员则指出,第一季是公司债发行的空窗期,纵然期间有三期长券标售,但似乎无法满足寿险业的胃纳量.

但他也指出,今年在水电、能源价格可能合理化调升下,全年消费者物价年增率可能会向2.0%靠拢,央行不但没有降息空间,说不定还有升息压力,这点对债市是不利因素.

另一大型寿险业交易员称,资金行情已让五年券101/1殖利率反映对央行降息的预期,在利率跌无可跌,且考虑利差损下,寿险应不至於过度追价."标在1.85%附近应该比较合理."

央行将在周三代财政部标售101/4,金额350亿台币,预计中午宣布结果.周二101/4发行前交易(when-issued)没有成交,该券在发行前交易期间的高点落在1.8700%,低点则为1.8600%.

去年11月标售的30年增额公债100/8R,当时得标利率为1.900%,此期券银行业持有比重为1.34%,证券业则为44.33%,票券业1.83%,保险业为52.5%.[ID:nCT0420274]

以下为交易商对101/4期公债得标利率的预估区间:

金融机构 最低(%) 最高(%)

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凯基证券 1.85 1.88

大华证券 1.85 1.90

兆丰金证券 1.85 1.88

中国信托 1.85 1.90

大型寿险1 1.85 1.87

大型寿险2 1.84 1.87

大型寿险3 1.85 1.88

中型寿险 1.84 1.86

大行金融机构 1.85 1.89

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中值 1.85 1.88 (完)

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