〔路透调查〕台湾30年新券101/4得标利率料落在1.85-1.88%下缘

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
* 标售时间:周三(8日),金额预定350亿台币
* 得标利率料在1.85-1.88%
* 资金浮滥及寿险补券,料令得标利率落於区间下缘
路透台北2月7日电---路透调查显示,在手中资金浮滥,且第一季又因公司债发行空窗期无法补券,台湾周三将标售的30年新券101/4A01104=TWO料在寿险业补券需求强劲带动下,得标利率有机会落在1.85-1.88%预期区间下缘.
交易商指出,农历春节过後,由於公债、公司债以及结构性商品纷纷到期,普遍感觉资金明显增多.不过欧债危机令金融机构去杠杆化成为趋势,在到期资金料不再投入结构性商品,且第一季又是公司债发行空窗期的状况下,参与长券标售,似乎成为寿险业去化资金的少数管道.
"大家补券压力都蛮大的...先拿到,债息也比较多."一大型寿险业交易员称.
另一中型寿险业交易员则指出,第一季是公司债发行的空窗期,纵然期间有三期长券标售,但似乎无法满足寿险业的胃纳量.
但他也指出,今年在水电、能源价格可能合理化调升下,全年消费者物价年增率可能会向2.0%靠拢,央行不但没有降息空间,说不定还有升息压力,这点对债市是不利因素.
另一大型寿险业交易员称,资金行情已让五年券101/1殖利率反映对央行降息的预期,在利率跌无可跌,且考虑利差损下,寿险应不至於过度追价."标在1.85%附近应该比较合理."
央行将在周三代财政部标售101/4,金额350亿台币,预计中午宣布结果.周二101/4发行前交易(when-issued)没有成交,该券在发行前交易期间的高点落在1.8700%,低点则为1.8600%.
去年11月标售的30年增额公债100/8R,当时得标利率为1.900%,此期券银行业持有比重为1.34%,证券业则为44.33%,票券业1.83%,保险业为52.5%.[ID:nCT0420274]
以下为交易商对101/4期公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
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凯基证券 1.85 1.88
大华证券 1.85 1.90
兆丰金证券 1.85 1.88
中国信托 1.85 1.90
大型寿险1 1.85 1.87
大型寿险2 1.84 1.87
大型寿险3 1.85 1.88
中型寿险 1.84 1.86
大行金融机构 1.85 1.89
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中值 1.85 1.88 (完)
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--记者 董永年; 审校 乔艳红
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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