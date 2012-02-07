《企业看点》--2月7日财务活动报导摘要

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透班加罗尔2月7日电---以下为其它媒体周二对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 华尔街日报周一引述熟悉内情人士的话称,德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)料将缩减竞购其资产管理业务的可能买主名单,提出约束性出价期限为周三.[ID:nL2E8D70B6]
* 华尔街日报引述加州教师退休基金(CalSTRS)官员的话称,该基金将投资5亿美元至基础建设资产.CalSTRS是全美第二大公共退休基金.[ID:nL4E8D70EH]
* 华尔街日报报导,纽约联邦储备银行邀请五家银行竞购保险业者美国国际集团(AIG)(AIG.N)的抵押债券.[ID:nCN1373814]
* 第一财经日报周一报导称,中国证监会已於近日召开了高收益债券座谈会,高收益债(垃圾债)相关办法有望在近期颁布,并且最快本月落地实施,而管理将实行备案制.报导并称,一些与会代表希望高收益债券同原有的债券无缝对接,定位为利率高於普通债券的私募债,发行主体的范围可以非上市的中小企业为主,但又不限於此.[ID:nCN1370554]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。