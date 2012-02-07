《企业看点》--2月7日财务活动报导摘要

路透班加罗尔2月7日电---以下为其它媒体周二对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 华尔街日报周一引述熟悉内情人士的话称,德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)料将缩减竞购其资产管理业务的可能买主名单,提出约束性出价期限为周三.[ID:nL2E8D70B6]

* 华尔街日报引述加州教师退休基金(CalSTRS)官员的话称,该基金将投资5亿美元至基础建设资产.CalSTRS是全美第二大公共退休基金.[ID:nL4E8D70EH]

* 华尔街日报报导,纽约联邦储备银行邀请五家银行竞购保险业者美国国际集团(AIG)(AIG.N)的抵押债券.[ID:nCN1373814]

* 第一财经日报周一报导称,中国证监会已於近日召开了高收益债券座谈会,高收益债(垃圾债)相关办法有望在近期颁布,并且最快本月落地实施,而管理将实行备案制.报导并称,一些与会代表希望高收益债券同原有的债券无缝对接,定位为利率高於普通债券的私募债,发行主体的范围可以非上市的中小企业为主,但又不限於此.[ID:nCN1370554]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)