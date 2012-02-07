〔美国金融〕SEC将提议为货币市场基金设定新规定--华尔街日报

路透2月7日电---华尔街日报周二引述消息人士的话报导称,美国证券交易委员会(SEC)将公布一旦发生另一次金融恐慌,该如何稳定货币市场基金的提案.

SEC计划将投资於短期债券工具的货币基金股东的损失降至最低.报导称,五位SEC委员中至少要有三位同意该提案,才能接受公评.

根据SEC的提案,可能要透过企业资金及发行股票或债券等来挹注更多的资金,藉此来提高基金的资本.报导称,基金也可以向股东要求更多的资金.

报导称,想要马上出脱所有基金部位的投资人能够立即拿回约95%的资金,其余5%则在30天后返还.

SEC并计划提议废除货币基金净资产价值固定为每单位1美元,使其能够像其他共同基金一样保持浮动.

自从货币市场基金Reserve Primary Fund的净资产价值在雷曼兄弟破产之後跌破1美元关卡,美国的监管机构就在致力於找出让货币市场基金更安全的方式.(完)