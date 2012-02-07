〔半导体产业〕潜在买家2月底前完成对台湾茂德晶圆厂的实地查核--消息

重发-《专栏》中国资本外流在2016年达到峰值，内资外流成为主导性因素
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透台北2月7日电---两位熟悉相关交易人士周二表示,两家策略投资人将在本月完成对台湾动态随机存取记忆体厂商--茂德5387.TWO的实地查核,锁定标的为该公司位於中部科学园区的12寸晶圆厂设备.
一名消息人士告诉路透,潜在买家对茂德的财务审查已将近完成,即将决定是否要买下茂德的生产设备.
另一名消息人士则称,潜在买家完成实地查核後,预料会在3月签署意向书.但他们也提及,要将茂德12寸晶圆厂卖掉的难度颇高.
根据银行业人士透露,除了先前曾传出的美商企业、目前全球排名第三的Global Foundries之外,本地厂商联电(2303.TW)也可能是潜在的买家之一.[ID:nCT0502489]
台湾全体银行对茂德持有570亿台币的债权.此为茂德以中部科学园区12寸晶圆厂的机器设备,做为570亿台币的债权抵押,银行业人士估算,若是此案面临被法院拍卖处分,此座晶圆厂的机器设备还有约200亿台币以上的价值.
茂德股票已暂停交易.(完)
--记者 洪淑珍;撰写 董永年; 审校 张喜良
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路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。