〔半导体产业〕潜在买家2月底前完成对台湾茂德晶圆厂的实地查核--消息

路透台北2月7日电---两位熟悉相关交易人士周二表示,两家策略投资人将在本月完成对台湾动态随机存取记忆体厂商--茂德5387.TWO的实地查核,锁定标的为该公司位於中部科学园区的12寸晶圆厂设备.

一名消息人士告诉路透,潜在买家对茂德的财务审查已将近完成,即将决定是否要买下茂德的生产设备.

另一名消息人士则称,潜在买家完成实地查核後,预料会在3月签署意向书.但他们也提及,要将茂德12寸晶圆厂卖掉的难度颇高.

根据银行业人士透露,除了先前曾传出的美商企业、目前全球排名第三的Global Foundries之外,本地厂商联电(2303.TW)也可能是潜在的买家之一.[ID:nCT0502489]

台湾全体银行对茂德持有570亿台币的债权.此为茂德以中部科学园区12寸晶圆厂的机器设备,做为570亿台币的债权抵押,银行业人士估算,若是此案面临被法院拍卖处分,此座晶圆厂的机器设备还有约200亿台币以上的价值.

茂德股票已暂停交易.(完)