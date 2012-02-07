〔台湾央行〕共发行2,089亿台币存单,发行余额增加1,869亿

重发-《专栏》中国资本外流在2016年达到峰值，内资外流成为主导性因素
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透台北2月7日电---台湾央行周二表示,今日共发行2,089亿台币存单,相较存单到期金额220亿,存单发行余额增加1,869亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期1,799亿台币,利率为0.87%;91天期216亿台币,利率为0.93%;182天期74亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行3,923亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,676.30亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周一当日超额准备为43亿台币,累计超额准备为150亿台币,加计前期1%的超额准备为1,370亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
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路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。