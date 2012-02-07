〔台湾央行〕共发行2,089亿台币存单,发行余额增加1,869亿

路透台北2月7日电---台湾央行周二表示,今日共发行2,089亿台币存单,相较存单到期金额220亿,存单发行余额增加1,869亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期1,799亿台币,利率为0.87%;91天期216亿台币,利率为0.93%;182天期74亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行3,923亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,676.30亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周一当日超额准备为43亿台币,累计超额准备为150亿台币,加计前期1%的超额准备为1,370亿台币.(完)