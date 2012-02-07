〔表格〕台股外资及陆资买超65.04亿台币,连续第二日买超

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透台北2月7日电---台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股买超65.04亿台币,已连续两日买超,上交易日为买超34.74亿.
三大法人今日合计买超62.79亿台币,上交易日修正後为买超34.87亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
2/7 +65.04 +4.12 -6.37 +62.79
2/6 +34.74 -3.74 +3.87r +34.87r
2/4 -15.79 +8.88 +7.17r +0.26r
2/3 +9.50 +20.31 -1.31r +28.50r
2/2 +66.92r +16.76 -2.20r +81.48r
2/1 -3.24 +12.70 -4.33r +5.13r
----------------------------------------------------
本月累计 +157.17 +59.03 -3.17 +213.02
月份 外资 自营商 投信 合计
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
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