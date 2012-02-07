〔台湾汇市〕台币兑美元收升3分,随亚币偏强但交投气氛谨慎

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透台北2月7日电---台币兑美元TWD=TP周二微幅收升3分,台股今日在亚洲股市偏强,外资在台股持续买超,加之午後亚币小幅上涨,鼓舞台币於平盘之上整理.
汇银人士指出,澳洲央行意外宣布维持利率不变,引发澳元空头回补的买盘,并带领亚币上扬.不过,希腊减债协商陷入僵局,最终能否接受纾困基金度过难关仍为市场关注焦点,交投气氛谨慎,外商银行买入卖出美元皆有.
另有交易员表示,欧美多国将於今年举行大选,执政党若要顺利取得连任,势必妥善处理欧债问题,帮助希腊等国逃过重组危机,并使货币市场维持宽松,以刺激经济与提振就业;亚洲基本面又相较健全,料将吸引大量资金持续流入,台币未来仍有走升空间.
"虽然在这边上上下下,但今年关键是选举,长期操作还是偏多亚币,"一位大型金控交易人士说.
市场人士预估,明日台币交投先看29.50-29.65元间,持续追踪欧元区情势发展.
台股加权指数.TWII周二收盘微幅上涨0.25%,至7,707.44点;外资及陆资在台股买超65.04亿台币,已连续两日买超,上交易日为买超34.74亿.[ID:nCT0504667]
资金流入周二提振韩元KRW=上涨,多数新兴亚洲货币略升,不过投资者关注希腊的关键会议,看其是否能就改革达成协议避免无序违约.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
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--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。
路透台北2月21日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周二早盘走扬；交易员指出，昨日美债休市，市场缺方向指引，加上明天即将标债，早盘多单先行出场，促殖利率续升。