〔台湾汇市〕台币兑美元收升3分,随亚币偏强但交投气氛谨慎

路透台北2月7日电---台币兑美元TWD=TP周二微幅收升3分,台股今日在亚洲股市偏强,外资在台股持续买超,加之午後亚币小幅上涨,鼓舞台币於平盘之上整理.

汇银人士指出,澳洲央行意外宣布维持利率不变,引发澳元空头回补的买盘,并带领亚币上扬.不过,希腊减债协商陷入僵局,最终能否接受纾困基金度过难关仍为市场关注焦点,交投气氛谨慎,外商银行买入卖出美元皆有.

另有交易员表示,欧美多国将於今年举行大选,执政党若要顺利取得连任,势必妥善处理欧债问题,帮助希腊等国逃过重组危机,并使货币市场维持宽松,以刺激经济与提振就业;亚洲基本面又相较健全,料将吸引大量资金持续流入,台币未来仍有走升空间.

"虽然在这边上上下下,但今年关键是选举,长期操作还是偏多亚币,"一位大型金控交易人士说.

市场人士预估,明日台币交投先看29.50-29.65元间,持续追踪欧元区情势发展.

台股加权指数.TWII周二收盘微幅上涨0.25%,至7,707.44点;外资及陆资在台股买超65.04亿台币,已连续两日买超,上交易日为买超34.74亿.[ID:nCT0504667]

资金流入周二提振韩元KRW=上涨,多数新兴亚洲货币略升,不过投资者关注希腊的关键会议,看其是否能就改革达成协议避免无序违约.[EMRG/SGCN]

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