〔两岸金融〕台湾银行积极布局中国市场,研究设立融资租赁公司

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透台北2月7日电---继去年底取得中国银监会的上海分行核准函之後,公营的台湾金控董事长张秀莲周二表示,继上海分行之後,目前已赴重庆评估过设立据点的可能性,也会研究在大陆成立融资、租赁公司的方案.
张秀莲也表示,并不排除参股大陆银行的可能性,但参股比例则须视参股标的的资本额,自身的能力等等条件,未来也评估设立子行的可能.至於中国对外资在当地设立融资公司、租赁公司的股权比重并无设限,因此也会评估设立融资、租赁公司.
"这个(参股陆银)牵涉到金融监管单位的理念,目前中国对外资参股当地银行的比例还是有所限制,"张秀莲说.目前中国限制个别外资参股当地银行的股权比例上限是20%,所有外资对当地银行的参股上限是25%.
台湾银行目前与大陆金融同业--中国银行(3988.HK)(601988.SS)、南京银行(601009.SS)、中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)、中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)等大型银行签署了MOU(合作意向书).此外,台湾金控旗下的台银人寿的北京代表处也在去年的11月底获保监会的核准设立.
台湾银行表示,目前在中国大陆往来通汇的银行已达152家,目前对大陆台商的放款金额达11.3亿美元.
2011年台湾金控税後盈余39.39亿台币,达成预算目标111%.总资产4.25兆(万亿)台币,存款3.15兆,放款2.1兆.资本适足率137.64%.
张秀莲并表示,金融海啸发生之後,台湾银行的存款大幅上升,因此目前的存款大幅超越了放款甚多.台湾银行总经理张明道也说,今年将希望可以调高活期存款比重,减低成本.(完)
--记者 高洁如; 审校 黄凯
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