〔台湾债市〕殖利率收小升,多空方向不明跟随台股当冲

路透台北2月7日电---台湾债市主五年期殖利率周二小幅收升.希腊债信问题未决,多空都不愿冒然行动,今日成交回温主要是以当冲为主,跟随台股向上测试,暂止过去两天的跌势,预期短线仍以盘整为主.

市场人士指出,五年券从农历年後,除了第一天跳空大跌,在海外金融情势不明而本地又值消息面空窗期下,大致是在低档呈横向箱型整理,在预期今年央行将持续宽松低利环境下,未见持券者大幅出脱.

而从筹码面看来,虽然预期10年新券即将在下周开始发行前交易,可能引导部份五年券流动性转向,五年券殖利率似有向上回测的空间,但目前借券成本略有走升,空方较乏施力点.

"今天还是当冲盘比较多...趋势就在蕴酿中,因为看不清楚,所以就盘整,"一证券商交易人士称.他预估五年券明日料主要持续在0.92-0.94%附近盘整.

台湾加权股价指数.TWII周二收升0.25%,报7,707.44点.

台湾央行将於周三标售30年新券101/4,金额350亿台币;周四标售364天期定期存单,金额为1,000亿台币.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +0.50 0.9350 0.9270-0.9375 330.0

10 100/9 A00109=TWO +0.90 1.2845 1.2788-1.2868 25.0

20 101/2 A01102=TWO -0.49 1.7201 1.7200-1.7225 1.5

对於短线主要观察因素,除了台股动态之外,交易商表示,海外因素在於希腊换债协商,以及美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克出席国会听证的谈话.

此外,明日的30年券101/4A01104=TWO的标售,寿险及投资盘的动态亦备受关注.这期券发行前交易以来仅有零星几笔成交,终端买盘几乎呈现"神隐",券商亦乏冒险投入的意愿.

不过,另一证券商交易人士指出,虽然自2010年重新发行30年券後,其筹码稀有性已渐渐降低,但在海外美债殖利率亦低且具汇率风险下,预期还是有其一定的配置需求.以上次20年期101/2A01102=TWO,寿险业直接竞标部份即拿下41.25%的筹码,即可为证.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.7201

10 100/9 A00109=TWO 1.2845

5 101/1 A01101=TWO 0.9350

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)