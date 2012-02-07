〔台湾新债〕鸿海下周二将标售60亿台币五年期公司债--标售文件

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透台北2月7日电---全球最大消费电子产品代工厂--鸿海(2317.TW)将於下周二(14日)标售五年期无担保公司债,总额60亿台币,此为该公司今年首度标售公司债.
据证券商周二接到的竞价通知,鸿海预计发行的五年期公司债,可依竞价结果增加或减少发行金额,惟增加金额以不超过发行总额的50%为上限,减少金额亦以不超过发行总额的50%为限.投标截止时间为14日上午11点.
证券商表示,预期鸿海将在投标截止後一至两天内宣布结果,并预订在3月发行.
鸿海去年曾两度未能顺利标售公司债,此次卷土重来,交易商认为,以目前市场资金浮滥,第一季又是公司债发行空窗期来看,应不致再重演先前的状况.
鸿海前次公司债有得标纪录是在去年5月底,其中五年期以1.51%定价,较前月发行同年期债的1.43%升8个基点,也高於市场预期的1.45-1.50%区间.[ID:nCT0444725]
鸿海在中华信评的评等为"twAA+".(完)
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--记者 董永年; 审校 张喜良
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