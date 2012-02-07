《即时观点2》台湾1月出口呈现逾两年来首次萎缩,料第二季恢复正成长

路透台北2月7日电---台湾财政部周二公布,1月出口金额较上年同期衰退16.8%,为两年多来首次萎缩,且略逊於市场预估的衰退16.5%.上次出口衰退出现在2009年10月,当时为衰退4.6%.

1月进口则较上年同期衰退11.9%,优於市场预期的衰退19.5%;当月贸易顺差4.2亿美元,上月为顺差23.2亿美元.

台湾1月出口至中国(含香港)地区较上年同期衰退25.9%,对美国衰退11.2%,对欧洲则是衰退11.0%;上月分别为衰退2.9%、成长0.9%以及衰退14.8%

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**市场评论**

--台北花旗银行首席经济学家郑贞茂:

这个数字比我们预期衰退21%要好,而且主要是因为电子业出口的衰退.其他部门仍维持正常的模式,因此还未见到衰退的迹象.

我们预期出口年成长率将在短期内回稳,并在第一季见到平均3.3%的衰退,虽然整体而言出口仍是下滑,但与2008-2009年相比,并不严重.而且出口将在第二季恢复正成长.

--群益证券研究员徐国安:

欧洲景气不振跟中国宏观调控,造成我们对这两个地区出口都是明显下滑.美国也有所减弱.欧洲的紧缩政策跟失业率,不管是企业跟消费支出都明显下滑,就会影响台湾的出口.

预期2月跟3月还是会见到(代表衰退的)蓝灯,整个第一季出口都最差的情况.等到第二季,若欧洲消费信心有所回稳,底部就会慢慢垫起来,可能我们出口就有机会回升.

在政府正讨论是否调涨水电及汽油价格下,CPI可能走高,央行将面临救经济或是抗通膨的两难.

--永丰金证券总经分析师陈若昕:

出口数据出乎我们意料,如果把农历春节假期因素纳入考量,1月表现其实并不差.这验证美国经济成长正面,以及欧洲采购经理人指数(PMI)小幅加速.出口衰退速度没有人们想像的那麽严重.

相较於2011年12.3%的出口成长率,我们预估今年成长率约为5%.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP收盘微升3分,报29.570.

--台股加权股价指数.TWII收高0.25%至7,707.44点.

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾去年12月出口年增率仅剩0.6%,接近零增长,创下2008年金融海啸以来最差.

--主计处最新预测2012年全年经济成长率为3.91%,出口年成长率为4.97%,进口年成长率为4.37%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装後,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区. (完)

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