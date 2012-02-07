〔外汇期权〕澳元/美元隐含波动率变动不大,尽管现汇跳涨--IFR

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
IFR伦敦2月7日电---澳洲央行决议维持利率不变後,澳元/美元的1.0800障碍遭攻克,但选择权隐含波动率变动不大,因上档的新回补买盘令跌势受限.一个月期隐含波动率仍接近12.0%,比实际波动率高出2.0个百分点.三个月期波动率为12.9%,一年期为14.5%.
欧元/美元波动率卖压略重,现汇持续在1.3100关卡附近,等待希腊债务协议--一周期价平选择权波动率在11.8%,一个月期在11.7%,昨天为11.85%(上周五触及六个月低位11.05%).三个月期为12.1%,昨天为12.3%(近日触及的六个月低位为11.8%),一年期维持在近日触及的六个月低位12.8%附近.
欧元/美元选择权风险逆转指标昨天上扬,一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标报1.8%,偏向欧元卖权,上周初为1.2%,三个月期由1.5%升至2.35%,一年期为2.8%,1月底低位为2.1%,偏向欧元卖权.
一个月期英镑/美元波动率料将重测上周的三年新低7.45%,一年期已下跌触及9.9%.
美元/日圆波动率仍高於周五低位,但由於实际波动率远低於隐含波动率,且现汇走势迟滞,隐含波动率卖压抬头.一个月期波动率报7.6%,上周五美国公布非农就业报告後为7.25%.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 白云
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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