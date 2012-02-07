〔外汇期权〕澳元/美元隐含波动率变动不大,尽管现汇跳涨--IFR

IFR伦敦2月7日电---澳洲央行决议维持利率不变後,澳元/美元的1.0800障碍遭攻克,但选择权隐含波动率变动不大,因上档的新回补买盘令跌势受限.一个月期隐含波动率仍接近12.0%,比实际波动率高出2.0个百分点.三个月期波动率为12.9%,一年期为14.5%.

欧元/美元波动率卖压略重,现汇持续在1.3100关卡附近,等待希腊债务协议--一周期价平选择权波动率在11.8%,一个月期在11.7%,昨天为11.85%(上周五触及六个月低位11.05%).三个月期为12.1%,昨天为12.3%(近日触及的六个月低位为11.8%),一年期维持在近日触及的六个月低位12.8%附近.

欧元/美元选择权风险逆转指标昨天上扬,一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标报1.8%,偏向欧元卖权,上周初为1.2%,三个月期由1.5%升至2.35%,一年期为2.8%,1月底低位为2.1%,偏向欧元卖权.

一个月期英镑/美元波动率料将重测上周的三年新低7.45%,一年期已下跌触及9.9%.

美元/日圆波动率仍高於周五低位,但由於实际波动率远低於隐含波动率,且现汇走势迟滞,隐含波动率卖压抬头.一个月期波动率报7.6%,上周五美国公布非农就业报告後为7.25%.(完)