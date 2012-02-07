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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 17:00 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业卖超1亿台币

路透台北2月7日电---台湾柜台买卖中心周二公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 21.00 20.00 +1.00

票券业 0.00 0.00 0.00

证券业 41.00 42.00 -1.00 (完)

--记者 张雅菁;审校 乔艳红

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