〔台股业绩〕联电第四季净利创两年多低位但优於预期,首季出货可望微增

路透台北2月8日电---全球第二大晶圆代工厂--联电(2303.TW)周三公布,第四季净利11.8亿台币,较上季衰退39.6%,较上年同期则大减81.6%,再度创下2009年第二季以来新低.当时为15.47亿台币. 根据汤森路透I/B/E/S,市场原预估联电第四季净利8.08亿. 至於对今年第一季展望,联电预估首季的出货可较上季微幅增加.但平均售价约下滑约5%、产能利用率约67-69%,至於营业利益率约1-3%.消费型和电脑相关产品优於通讯型产品. 至於今年的资本支出约20亿美元. 联电是在股市收盘後公布上述业绩.该股今日收高0.33%,报15.4台币;大盘加权股价指数.TWII则收高2.11%.(完) 参看相关细节,可点选联电网站,网址为(www.umc.com) 参看联电相关新闻,请点选[2303.TW-CMN] --记者 詹颖颐; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯