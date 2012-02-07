《外汇动态》美元/日圆空头可能会思考日央行举措,忧心停止单效应

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
0921GMT---上周美元/日圆JPY=在76.00附近获得良好支撑,当时市场盛传下档有着庞大且岌岌可危的停止单.
本周储备数据显示,日本央行在11月暗中进行干预.那些在日央行去年10月底干预後区间底部作空的人士本来还搞不清楚为何无法赚钱,但如今可能已经找到原因.
不过他们对这答案并没有十足把握.那时以来的强劲美国经济数据已经推高美国公债收益率(殖利率).若出口商的卖单在76.80-00之间成交,作空美元/日圆的投机客可能退缩.
77.00上方可见停止单,77.50上方则有大规模停止单.(完)
--编译 张明钧; 审校 白云
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该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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