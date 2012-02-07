《外汇动态》美元/日圆空头可能会思考日央行举措,忧心停止单效应

0921GMT---上周美元/日圆JPY=在76.00附近获得良好支撑,当时市场盛传下档有着庞大且岌岌可危的停止单.

本周储备数据显示,日本央行在11月暗中进行干预.那些在日央行去年10月底干预後区间底部作空的人士本来还搞不清楚为何无法赚钱,但如今可能已经找到原因.

不过他们对这答案并没有十足把握.那时以来的强劲美国经济数据已经推高美国公债收益率(殖利率).若出口商的卖单在76.80-00之间成交,作空美元/日圆的投机客可能退缩.

77.00上方可见停止单,77.50上方则有大规模停止单.(完)

--编译 张明钧; 审校 白云

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