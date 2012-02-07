《外汇动态》欧元兑挪威克朗弹离7.60,是作空的好机会吗?

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
0930GMT---当地周一对於欧元/挪威克朗及美元/挪威克朗的需求,造成欧元/挪威克朗无法持续跌破7.60.
由於欧元/挪威克朗随後回升至7.63上方,清除了一些弱势停止单,市场目前可说是更趋於平衡.
据传在21日均线(目前切入位在7.6575)之前的卖压强劲,在此处重新作空欧元/挪威克朗可能有其魅力.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
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该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。
路透台北2月21日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周二早盘走扬；交易员指出，昨日美债休市，市场缺方向指引，加上明天即将标债，早盘多单先行出场，促殖利率续升。