《外汇动态》欧元兑挪威克朗弹离7.60,是作空的好机会吗?

0930GMT---当地周一对於欧元/挪威克朗及美元/挪威克朗的需求,造成欧元/挪威克朗无法持续跌破7.60.

由於欧元/挪威克朗随後回升至7.63上方,清除了一些弱势停止单,市场目前可说是更趋於平衡.

据传在21日均线(目前切入位在7.6575)之前的卖压强劲,在此处重新作空欧元/挪威克朗可能有其魅力.(完)