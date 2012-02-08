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货币新闻 | 2012年 2月 8日 星期三 14:04 BJT

〔台股业绩〕友达第四季巨亏209.86亿台币远逊预期,料今年需求逐步回温

路透台北2月8日电---台湾液晶面板大厂--友达光电(2409.TW)周三公布,去年第四季净损达209.86亿台币,远逊於於市场预期,且为连续第五季亏损,亏损幅度亦较上季扩大. 友达新闻稿称,第四季因全球经济不确定以及产品技术调整过渡期,因此表现不如预期.不过该公司预期今年需求可望逐步回温,今年产能利用率也可望逐季好转. 据路透访查七位分析师,市场原预估友达第四季亏损153亿台币.友达去年第三季亏损158亿台币;累计该公司自2010年第四季以来已连续五季共净亏损727.86亿台币. 该股今日收涨0.6%,报16.9台币;大盘加权股价指数.TWII则是大幅收涨2.11%.(完) 参看相关细节,可点选友达网站,网址为(www.auo.com.tw) 参看友达相关新闻,请点选[2409.TW-CMN] --记者 张雅菁; 撰写 林妙容; 审校 曾祥进/张喜良

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