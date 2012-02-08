〔台股业绩〕友达第四季巨亏209.86亿台币远逊预期,料今年需求逐步回温

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透台北2月8日电---台湾液晶面板大厂--友达光电(2409.TW)周三公布,去年第四季净损达209.86亿台币,远逊於於市场预期,且为连续第五季亏损,亏损幅度亦较上季扩大. 友达新闻稿称,第四季因全球经济不确定以及产品技术调整过渡期,因此表现不如预期.不过该公司预期今年需求可望逐步回温,今年产能利用率也可望逐季好转. 据路透访查七位分析师,市场原预估友达第四季亏损153亿台币.友达去年第三季亏损158亿台币;累计该公司自2010年第四季以来已连续五季共净亏损727.86亿台币. 该股今日收涨0.6%,报16.9台币;大盘加权股价指数.TWII则是大幅收涨2.11%.(完) 参看相关细节,可点选友达网站,网址为(www.auo.com.tw) 参看友达相关新闻,请点选[2409.TW-CMN] --记者 张雅菁; 撰写 林妙容; 审校 曾祥进/张喜良
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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