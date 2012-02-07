〔美国股市〕ADR收涨,丰田调高年度财测後股价走高

金属期市：伦铜基本持平，供应威胁支撑铜价
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
路透纽约2月7日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二上涨,因包括丰田(TM.N)在内的公司调高盈利预估,为黯淡的企业财报前景提供些许慰藉.
丰田汽车在纽约上涨2.4%,至79.61美元,此前该公司调高全年获利预估逾三分之一.但仍低於分析师预期.[ID:nCN1374152]
全球最大的钢铁公司安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)预估上半年获利将改善.[ID:nCN1374214]安赛乐米塔尔ADR上涨3.4%至22.17美元.
美国标准普尔500企业最新公布的财报已失去一些动能,获利及营收预估超越分析师预期的,这些企业数目的百分比迄今仍低於最近几季.
这股趋势已经引发有关今年未来前景的担忧.分析师表示欧洲疲弱是造成前景恶化的因素之一.
赛诺菲安万特(SNY.N)上涨2.3%至37.54美元.瑞银集团(UBS.N)下滑0.7%至14.27美元,因获利不如预估,显示银行业可能有更多受创的消息.
投资人正焦急等待希腊纾困案的讨论结果,希腊需要这笔援助金才能避免无序违约.
瑞士信贷(CS.N)下滑0.5%,报27.35美元,其他欧洲银行股则走高.德意志银行(DB.N)上涨1.5%,至44.84美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR涨0.6%.标普500指数.SPX上涨0.2%.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR上涨0.7%,欧洲股市泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.2%.
纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS上涨0.4%,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上涨0.7%.
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
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