《美国重要政经日程》--2月8日

金属期市：伦铜基本持平，供应威胁支撑铜价
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1330 -- 美国农业部公布一周全球稻米价格.
1530 -- 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存及产出数据.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
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路透法兰克福2月20日 - 欧洲央行数据显示，欧元区投资者对区外投资的配置比例提高，说明尽管经济复苏且欧洲央行持续提供支持，但对欧元区的不安情绪在加剧。
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