《美国重要政经日程》--2月8日

欧元区金融：投资者提高海外投资比例，尽管区内经济复苏--央行数据

路透法兰克福2月20日 - 欧洲央行数据显示，欧元区投资者对区外投资的配置比例提高，说明尽管经济复苏且欧洲央行持续提供支持，但对欧元区的不安情绪在加剧。