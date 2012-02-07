《日本重要政经日程》--2月8日

金属期市：伦铜基本持平，供应威胁支撑铜价
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
(除特别说明外,均为GMT时间)
2月7日(二)
2350 - 12月经常帐收支.
2350 - 1月银行放款数据.
2月8日(三)
0030 - 日本央行副总裁西村清彦在"亚洲资本市场改革"圆桌会上发表演说.该会议由经济合作暨发展组织(OECD)和亚洲开发银行研究所主办.
0120 - 三个月期贴现国库券标售.
0300 - 诺贝尔奖得主大江健三郎在日本外国特派员协会发表演说.该次活动是为了募集1,000万人连署,要求政府废止核电.
0300 - 一周石油数据.
0500 - 1月服务业景气判断指数.
企业消息:
0600 - 五十铃汽车(7202.T)公布第三季财报.
0700 - 日产汽车(7201.T)公布第三季财报.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王冠中;审校 张若琪
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路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
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伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。