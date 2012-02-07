《日本重要政经日程》--2月8日

0030 - 日本央行副总裁西村清彦在"亚洲资本市场改革"圆桌会上发表演说.该会议由经济合作暨发展组织(OECD)和亚洲开发银行研究所主办.

0300 - 诺贝尔奖得主大江健三郎在日本外国特派员协会发表演说.该次活动是为了募集1,000万人连署,要求政府废止核电.