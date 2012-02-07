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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 06:55 BJT

《日本重要政经日程》--2月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月7日(二)

2350 - 12月经常帐收支.

2350 - 1月银行放款数据.

2月8日(三)

0030 - 日本央行副总裁西村清彦在"亚洲资本市场改革"圆桌会上发表演说.该会议由经济合作暨发展组织(OECD)和亚洲开发银行研究所主办.

0120 - 三个月期贴现国库券标售.

0300 - 诺贝尔奖得主大江健三郎在日本外国特派员协会发表演说.该次活动是为了募集1,000万人连署,要求政府废止核电.

0300 - 一周石油数据.

0500 - 1月服务业景气判断指数.

企业消息:

0600 - 五十铃汽车(7202.T)公布第三季财报.

0700 - 日产汽车(7201.T)公布第三季财报.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王冠中;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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