日韩经济指标预测--2月8日-2月15日****

金属期市：伦铜基本持平，供应威胁支撑铜价
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
路透2月8日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月6日当周----------------------------------
2月7日(二)
2350 日本银行放贷(较上年同期) 1月 -- +0.4%
2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 12月 -71.9% -85.5%
(亿日圆) 3,369 1,385
2月8日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 12月 -- +8.9%
0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 47.0
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +4.3%
2350 日本机械订单(较上月) 12月 -5.0% +14.8%
(较上年同期) +8.8% +12.5%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 11,553
外资投资日本股市(亿日圆) -- 3,850
2月9日(四)
0100 韩国央行利率决定 2月 -- 3.25%
0500 日本消费者信心指数 1月 -- 38.9
2350 日本国内企业物价指数(较前月) 1月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +0.8% +1.3%
2月10日(五)
暂无重要经济数据
--------------------------------2月13日当周---------------------------------
2月12日(日)
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -0.3% +1.4%
环比年率 第四季 -1.4% +5.6%
2月13日(一)
1500 日本央行利率决定 2月 -- 0.10%
2月14日(二)
0430 日本工业产出修正值(较上月) 12月 -- +4.0%
产能利用率(较上月) -- -2.9%
2100 韩国出口物价 1月 -- +2.5%
进口物价 -- +7.1%
2300 韩国失业率 1月 -- 3.1%
2月15日(三)
暂无重要经济数据 (完)
--编译 孙茉莉;审校 王冠中
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
================== 今日重要政经消息================= 2月21日（周二） 公布1月份消费物价指数（CPI）。 汇丰控股公布全年业绩。 恒生银行公布全年业绩。 万科置业（海外）公布全年业绩。 中华汽车公布中期业绩。 新创建公布中期业绩。 新世界百货公中期业绩。 09:00 中石化炼化工程股东特别大会。 11:30 首创置业全年业绩发布会。 14:30 第一拖拉机股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 2月22日（周三） 公布2016年第四季及全年GDP。 信和置业公布中期业绩。 安踏体育公布全年业绩。 堡狮龙公布中期业绩。 11:00 香港财政司司长发表2017-18年度财政预算案。 14:30 华融投资
伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。