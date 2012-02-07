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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 07:01 BJT

****日韩经济指标预测--2月8日-2月15日****

路透2月8日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------2月6日当周----------------------------------

2月7日(二)

2350 日本银行放贷(较上年同期) 1月 -- +0.4%

2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 12月 -71.9% -85.5%

(亿日圆) 3,369 1,385

2月8日(三)

0300 韩国L货供额(较上年同期) 12月 -- +8.9%

0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 47.0

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.2%

(较上年同期) -- +4.3%

2350 日本机械订单(较上月) 12月 -5.0% +14.8%

(较上年同期) +8.8% +12.5%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 11,553

外资投资日本股市(亿日圆) -- 3,850

2月9日(四)

0100 韩国央行利率决定 2月 -- 3.25%

0500 日本消费者信心指数 1月 -- 38.9

2350 日本国内企业物价指数(较前月) 1月 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +0.8% +1.3%

2月10日(五)

暂无重要经济数据

--------------------------------2月13日当周---------------------------------

2月12日(日)

2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -0.3% +1.4%

环比年率 第四季 -1.4% +5.6%

2月13日(一)

1500 日本央行利率决定 2月 -- 0.10%

2月14日(二)

0430 日本工业产出修正值(较上月) 12月 -- +4.0%

产能利用率(较上月) -- -2.9%

2100 韩国出口物价 1月 -- +2.5%

进口物价 -- +7.1%

2300 韩国失业率 1月 -- 3.1%

2月15日(三)

暂无重要经济数据 (完)

--编译 孙茉莉;审校 王冠中

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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