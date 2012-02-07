〔纽约汇市〕欧元兑美元升至八周高位,受希腊达成协议的乐观情绪带动(更新版)

(新增文末报价表格)

* 希腊再度推迟救助方案会议至周三

* 欧元升势料稍纵即逝,因疲弱经济拖累

* 澳元升至六个月高位,因央行维持利率不变

路透纽约2月7日电---欧元周二全线上涨,兑美元触及八周高位,因市场乐观认为希腊很快将达成救助协议,得以避免无序违约.

一希腊官员的声明显示希腊政府已经同金主完成1,300亿欧元救助方案的磋商,尽管通过救助所要求的苛刻撙节措施可能构成挑战.

希腊政治领袖对救助基金到位所需的撙节措施有异议.但看来协议确实在努力达成中,尽管希腊政治领导人将救助方案会议推迟至周三.

如果希腊未能确保1,300亿欧元救助款到位,可能意味着该国面临无序违约,这或令整个欧元区不稳.

"欧元目前出现的情况是暂时的释然性上涨,鉴於最新的商品期货交易委员会(CFTC)数据,这是空头仓位遭持续出脱造成的,"Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示.

"短期内,希腊有能力避免无序违约对欧元有利,欧元有进一步上涨的空间,所以我对在目前水准出货持谨慎态度."

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=升0.9%,报1.3254美元,稍早因希腊协议的消息,欧元升穿在1.32美元的选择权阻力位和1.3220美元的止损位後,触及八周高位1.3270美元.

欧元下一关键阻力水准是100日移动均线切入位约1.33371美元,之後市场人士目标在1.34324美元,这是欧元自去年10月底高位1.42480至1月中低点1.26260美元的50%回档位.

"一旦尘埃落定,希腊戏码告终,市场将开始恢复关注欧元区经济,"Esiner称.

的确,希腊的情势大致盖过了欧元区最大经济体--德国低迷的经济数据.

德国经济部公布,12月工业产出录得2009年初金融危机最严重时期以来的最大降幅,远逊市场预期.

希腊救助协议达成可能给予欧元短期提振.但任何正面的反应都会是稍纵即逝的,因投资人仍悲观,因但葡萄牙可能需要新一轮援助,以及欧元区将陷入衰退.

疲弱的经济基本面令许多投资人预计周四欧洲央行在下一次货币政策会议上将再度降息.

"由於欧洲的政策制定者急於进一步实施撙节措施,缺乏财政支持令欧元区经济大幅下滑的风险增加."DailyFX汇市分析师David Song表示.

"欧洲央行可能没有太多选择,只有将指标利率降至1%下方,因其资产负债表不断膨胀,备受关注."

利差将令欧元同澳元等较高收益货币相比更没了吸引力,而澳元会继续得益於利差交易.

欧元兑瑞郎EURCHF=升至1月25日来最高的1.2101瑞郎.

瑞士央行临时总裁乔丹周二回答关於负利率的问题时表示,央行正在考虑所有可能的选项来对抗瑞郎升值,但不会谈论具体措施.[ID:nCN1374944]之後,欧元兑瑞郎一度下滑.

美元兑日圆JPY=EBS触及逾一周高位76.970日圆,尾盘报76.780,升0.3%,欧元兑日圆EURJPY=EBS升1.2%,报101.78日圆.

日本财务大臣安住淳周二表示,日本将不排除就汇率投机采取举措的可能性.财务省此前公布数据显示,政府当局在去年11月进行了规模约为1万亿日圆(130亿美元)的未事先公布的干预行动.[ID:nCN1373126]日圆稍早因此承压.

澳洲央行意外维持利率不变後,澳元守住多数升幅,投资人原本预计会降息.

澳元兑美元AUD=触及六个月高位1.0823美元,之後回落至1.0800美元,当日仍升0.7%.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3264 1.3131 +1.01 +2.46 1.2945

美元/日圆 JPY= 76.78 76.56 +0.29 -0.21 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 101.85 100.55 +1.29 +2.30 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9114 0.9185 -0.77 -2.79 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5903 1.5822 +0.51 +2.37 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9944 0.9954 -0.10 -2.44 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0804 1.0727 +0.72 +5.66 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2088 1.2062 +0.22 -0.46 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8340 0.8297 +0.52 +0.13 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8355 0.8338 +0.20 +7.34 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7628 5.8148 -0.89 -3.58 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6445 7.6352 +0.12 -1.21 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6551 6.7091 -0.80 -3.38 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8281 8.8214 +0.08 -0.96 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 张荻

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