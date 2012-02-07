《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月7日

金属期市：伦铜基本持平，供应威胁支撑铜价
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 65.43 -4.65 -6.64 8727059
搜狐 (SOHU.O) 51.59 -1.83 -3.42 3553290
网易 (NTES.O) 48.86 +0.12 +0.25 458995
百度 (BIDU.O) 129.49 -1.88 -1.43 5827675
亚信科技 ASIA.O 11.56 -0.08 -0.69 711389
侨兴环球电话 XING.O 0.84 -0.01 -1.53 160082
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.05 +0.06 +0.43 1569714
联电 (UMC.N) 2.66 +0.00 +0.00 750354
日月光 (ASX.N) 4.97 +0.11 +2.26 592630
矽品精密 (SPIL.O) 5.35 +0.08 +1.52 2142432
和信超媒体 (GIGM.O) 1.36 -0.04 -2.86 368659
友达 (AUO.N) 5.67 -0.03 -0.53 276961
中华电信 (CHT.N) 32.14 +0.03 +0.09 71209
台湾国际航电 (GRMN.O) 43.74 +0.02 +0.05 943540
香港
中国移动 (CHL.N) 50.43 -0.03 -0.06 149987
中国联通 (CHU.N) 18.22 +0.75 +4.29 531038
中国电信 (CHA.N) 55.58 -0.01 -0.02 25631
中芯国际 (SMI.N) 2.62 -0.02 -0.76 19701
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.28 +0.02 +0.61 2720
(完)
--整理 王冠中
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
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伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。