〔中国新债〕浦发银行拟2月底发至多300亿元金融债,期限三及五年--IFR

路透2月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，据接近交易人士透露，中国浦发银行(600000.SS)拟於2月底发行至多300亿元人民币（47.6亿美元）金融债券，用以发放小微企业贷款。

据悉，本期金融债浦发银行拟发行多个品种，包括3年期和5年期固息品种，以及5年期浮息品种（一年期定存利率基准）。

海通证券(600837.SS)和中金将联席主承销是次债券。本期债券和发行人同为AAA级信用评级。浦发银行将是继兴业银行(601166.SS)於和中国民生银行(600016.SS)(1988.HK)後，第三家发行此项专项金融债的商业银行。(完)

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