《台湾报摘》--工商时报2月8日

* 头版头条:

--看好选後经济局势,以裕隆汽车(2201.TW)为首的裕隆集团上调今年营运目标,今年总营收目标从去年2,800亿台币,一口气上调至3,500亿,调幅高达25%.该集团两岸汽车销售总量也挑战28万至30万辆新高.

* 其他:

--台湾金控IPO释股计画将重新启动.由於新任财长刘忆如向来力挺公营事业民营化,台湾金已准备於近期内再向财政部提出IPO释股计画,希望财政部能在维持政府持股逾60%的前提下放行,作为台湾金後续引进包括陆银在内外资策略投资夥伴的基础.

--友达(2409.TW)投资人说明会将在今日登场,虽然该公司前三季累计大亏405亿台币,由於面板价格回稳,市场预期友达第四季亏损金额将缩小.而友达也提前报喜,除了39寸、50寸等新尺寸出货告捷,太阳能业务也在美国打下滩头堡,今年营运表现可望反弹.

--宏基(2353.TW)研发平板和智慧型手机的触控事业部已解体,但仍多次对外表达不会退出市场,今年仍将智慧机设订为重点产品线.据了解宏基正与佳世达(2352.TW)合作研发搭载Google Ice Cream Sandwich(ICS)的智慧型手机,内部代号为"芝加哥",可能在行动通讯大展(MWC)亮相,供应链则表示将在5至6月开始出货.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]