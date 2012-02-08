《台湾报摘》--工商时报2月8日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--看好选後经济局势,以裕隆汽车(2201.TW)为首的裕隆集团上调今年营运目标,今年总营收目标从去年2,800亿台币,一口气上调至3,500亿,调幅高达25%.该集团两岸汽车销售总量也挑战28万至30万辆新高.
* 其他:
--台湾金控IPO释股计画将重新启动.由於新任财长刘忆如向来力挺公营事业民营化,台湾金已准备於近期内再向财政部提出IPO释股计画,希望财政部能在维持政府持股逾60%的前提下放行,作为台湾金後续引进包括陆银在内外资策略投资夥伴的基础.
--友达(2409.TW)投资人说明会将在今日登场,虽然该公司前三季累计大亏405亿台币,由於面板价格回稳,市场预期友达第四季亏损金额将缩小.而友达也提前报喜,除了39寸、50寸等新尺寸出货告捷,太阳能业务也在美国打下滩头堡,今年营运表现可望反弹.
--宏基(2353.TW)研发平板和智慧型手机的触控事业部已解体,但仍多次对外表达不会退出市场,今年仍将智慧机设订为重点产品线.据了解宏基正与佳世达(2352.TW)合作研发搭载Google Ice Cream Sandwich(ICS)的智慧型手机,内部代号为"芝加哥",可能在行动通讯大展(MWC)亮相,供应链则表示将在5至6月开始出货.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。