《台湾报摘》--经济日报2月8日

* 头版头条:

--苹果(AAPL.O)iPhone 5规划7月推出,iTV传出年底或明年上市,再为供应商增添两大成长动能.其中亚光(3019.TW)首次以导光杆进驻苹果供应链,夏普(6753.T)是主力面板供应商,鸿海(2317.TW)再添电视新客户,成为最大赢家.

* 其他:

--新任国科会主委朱敬一上日表示,为更贴近产业,包括众多科技业进驻的新竹科学园区等三大园区主管,将开始进行简报,国科会将园区从效率导向转向为创新导向,是未来努力的方向.

--宏基(2353.TW)昨日宣布对前执行长暨全球总裁兰奇(Gianfranco Lanci)提告,指控跳槽联想(0992.HK)违反竞业禁止条款,将展开求偿,但目前不公布赔偿金额.

--原物料高成本令企业难以承受,台湾饮料大厂统一企业(1216.TW)最快3月对旗下饮品"纯吃茶"开涨,涨幅约25%,其他大厂如味全(1201.TW)、爱之味(1217.TW)等目前暂不跟进.

--唯冠科技(0334.HK)与苹果公司(AAPL.O)的iPad商标权纠纷案进一步发酵,唯冠科技6日在上海向法院提出申请,要求对苹果公司的平板电脑产品iPad执行禁售令,直捣iPad在大陆的重要市场上海,逼苹果公司付出钜额和解金.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.