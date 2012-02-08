《台湾报摘》--经济日报2月8日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--苹果(AAPL.O)iPhone 5规划7月推出,iTV传出年底或明年上市,再为供应商增添两大成长动能.其中亚光(3019.TW)首次以导光杆进驻苹果供应链,夏普(6753.T)是主力面板供应商,鸿海(2317.TW)再添电视新客户,成为最大赢家.
* 其他:
--新任国科会主委朱敬一上日表示,为更贴近产业,包括众多科技业进驻的新竹科学园区等三大园区主管,将开始进行简报,国科会将园区从效率导向转向为创新导向,是未来努力的方向.
--宏基(2353.TW)昨日宣布对前执行长暨全球总裁兰奇(Gianfranco Lanci)提告,指控跳槽联想(0992.HK)违反竞业禁止条款,将展开求偿,但目前不公布赔偿金额.
--原物料高成本令企业难以承受,台湾饮料大厂统一企业(1216.TW)最快3月对旗下饮品"纯吃茶"开涨,涨幅约25%,其他大厂如味全(1201.TW)、爱之味(1217.TW)等目前暂不跟进.
--唯冠科技(0334.HK)与苹果公司(AAPL.O)的iPad商标权纠纷案进一步发酵,唯冠科技6日在上海向法院提出申请,要求对苹果公司的平板电脑产品iPad执行禁售令,直捣iPad在大陆的重要市场上海,逼苹果公司付出钜额和解金.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。