〔台湾个股〕宏基控告前执行长求偿,媒体称将与佳世达合作发展智慧手机

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北2月8日电---台湾个人电脑品牌大厂宏基(2353.TW)称,已於米兰法院提起诉讼,控告前执行长兰奇(Gianfranco Lanci)违反竞业禁止条款,出任联想(0992.HK)相关职务.另据本地媒体报导,宏基将与佳世达(2352.TW)合作发展智慧手机.
宏基周二稍晚於证交所发出重大讯息指出,针对兰奇违反竞业条款一事将请求损害赔偿,但未公布索赔金额.该公司并指出,将评估案情发展,以决定是否采取进一步法律行动.
此外,本地工商时报周三报导,宏基正与佳世达合作研发搭载Google Ice Cream Sandwich(ICS)的智慧型手机,内部代号为"芝加哥",可能在行动通讯大展(MWC)亮相.其相关供应链厂商并表示该产品将在5至6月开始出货.
兰奇於去年4月1日离开宏基,并签有一年内不得转任相同产业的竞争行为.不过他於去年9月转任联想顾问,且今年联想新增"EMEA部门"(欧洲、中东和非洲),由兰奇掌管,但联想特别将人事案的生效日期订为4月2日,距兰奇离开宏基正好一年.
据工商时报报导,尽管宏基研发平板和智慧型手机的触控事业部已解体,但仍多次对外表达不会退出市场,今年仍将智慧手机设订为重点产品线.今年手机产品蓝图仍规划三款以上机种,而且也将再度前进巴塞隆纳的MWC,预料记者会上将有新手机、平板亮相,其中"芝加哥"采用ICS平台、3.6寸萤幕,锁定中低阶市场.
报导引述宏基全球总裁翁建仁指出,智慧型手机为今年重点,并以acercloud做为开发的主轴,使用者满意度提高後,市占率自然往上走,因此订下手机出货年增四成目标,预估今年出货量超过100万台.
宏基股价上日扬升3.4%报收42.4台币,大盘.TWII则收涨0.25%.(完)
--记者 林妙容; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。