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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 08:49 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元上涨而公债下跌,市场等待央行利率决定

路透首尔2月8日电---韩元兑美元KRW=周三早盘上涨,因市场冒险情绪高涨.希腊显然接近达成债务协议之後,激励欧元大涨及全球股市走扬.

0020GMT时,韩元/美元KRW=KFTC报1,117.4韩元,周二本地收盘价为1,118.7.

韩股.KS11开高0.18%.

3月三年期公债期货KTBc1下跌0.02点至104.29,周三料将交投迟缓,因市场等待韩国央行周四公布货币政策决定.

0020 GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,117.4 1,118.7

日圆/韩元JPYKRW=R 14.5469/540 14.5803/899

韩国公债期货KTBc1* 104.29 104.31

韩国综合股价指数.KS11 1,984.80 1,981.59

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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