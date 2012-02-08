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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 09:37 BJT

〔澳新汇市〕澳元兑美元和兑日圆接近数月高位,因收益率具吸引力

路透惠灵顿/悉尼2月8日电---澳元和新西兰元兑美元及兑日圆周三守住庞大升幅,此前在海外市场触及数月高位,因收益率具吸引力且看好希腊最终将会同意债务协议.

澳元兑美元AUD=D4报1.0788,在海外市场触及六个月高位1.0823.周二时一度跳升1%,此前澳洲央行意外维持利率於4.25%不变,市场原预期会降息25个基点.

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