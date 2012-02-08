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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 09:46 BJT

〔芝加哥期市〕美国小麦期货上涨,得益於美元走软

路透悉尼2月8日电---美国小麦期货周三在亚洲盘初上涨,因美元走软.此前在上交易日下滑,因气候转暖且美国政府将在周四公布供需报告.

0040GMT时,芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦WH2上涨0.42%,报每蒲式耳6.65美元.

3月玉米期货CH2涨0.12%,报6.43美元.

美国大豆期货SH2下滑0.04%至每蒲式耳12.31-1/2美元.

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