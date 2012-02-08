〔新债招标〕台湾101/4期公债得标利率为1.823%,低於预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透台北2月8日电---台湾央行周三表示,财政部委托标售的30年期公债101/4A01104=TWO得标利率为1.823%,低於市场预期.
先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.85-1.88%间,最低预估在1.84%,最高在1.90%.[ID:nCT0504597]
交易商竞标部份公告发行额为350亿台币.投标总额638亿台币,投标倍数为1.82,低於上次两年期公债101/3的2.31倍.
各行业的得标比重方面,银行业为31.29%、证券业18.71%、票券业1.43%、寿险业48.57%.(完)
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--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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