〔新债招标〕台湾101/4期公债得标利率为1.823%,低於预期

路透台北2月8日电---台湾央行周三表示,财政部委托标售的30年期公债101/4A01104=TWO得标利率为1.823%,低於市场预期.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.85-1.88%间,最低预估在1.84%,最高在1.90%.[ID:nCT0504597]

交易商竞标部份公告发行额为350亿台币.投标总额638亿台币,投标倍数为1.82,低於上次两年期公债101/3的2.31倍.

各行业的得标比重方面,银行业为31.29%、证券业18.71%、票券业1.43%、寿险业48.57%.(完)

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