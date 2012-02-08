〔台湾个股〕友达预估第一季大尺寸面板出货持平或微跌,但售价可望持稳

路透台北2月8日电---台湾液晶面板大厂--友达(2409.TW)周三预估第一季大尺寸面板出货量较上季持平或微跌,而平均售价可望持稳. 友达并预估第一季设备利用率较上季增加. 稍早友达公布第四季大亏209.86亿台币,远高於预期,这已是友达连续第五季的亏损,累计亏损金额达到727.86亿台币. [ID:nCT0504799] 该股今日收涨0.6%,报16.9台币;大盘加权股价指数.TWII则是大幅收涨2.11%.(完) 参看相关细节,可点选友达网站,网址为(www.auo.com) 参看友达相关新闻,请点选[2409.TW-CMN] --记者 张雅菁; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯