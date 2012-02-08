《KEMP专栏》现货油价涨势掩盖了2015年价格将回归平淡的前景

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 蔡美珍/丁琦/程琳

路透伦敦2月7日电---远期油价目前贴水幅度达到纪录新高,因市场一方面回应短期供给短缺疑虑,同时也消化未来四年美洲及中东供给将大增的因素.

布兰特原油近月期约LCOc1近日成交价每桶超过116美元,是去年11月以来最高,再往前推的话,最近一次类似高位是出现在2011年9月,欧洲各地气候严寒、北美需求回暖迹象、及布兰特-WTI价差操作兴趣回升等种种因素,冲撞油市,结束了前阵子的迟滞期.

但像是2015年12月期货LCOZ5的远期合约价格几乎没有变动,仍稳稳陷於100美元下方.

在2004-2008年整个景气大好期间,现货及远月油价走势亦步亦趋的程度升高.远月近月合约价格变得紧密连系,而且也与股市等其他资产连动.但现货及远期油价现在分道扬镳,不仅彼此脱钩,也与股市脱钩.

四年原油期货价格目前相比即期原油价格为每桶贴水19美元(20%),创贴水幅度纪录.

以过去纪录来看,远期油价波动情况比现货低了许多,分析师常说从远期油价更能看出市场所预期的长期生产边际成本.

在2008年油价飙涨期间,远期油价大致上是与现货市场同步上升.油价在2008年7月时高踞140美元上方,交易商预期,在全球石油供应已达高峰之下,立即性短缺及缺少备用产能的现象将会层出不穷.

现在市场预期,长期而言,生产成本将维持在100美元或更低,即使因为气候、经济恢复扩张及伊朗等因素造成的短期供给紧俏,协助现货市场趋坚.

**长期成本**

由期货曲线所得出的市场价格预测,过去的准确度纪录并不好.期货曲线不是一种预测."那是我们反向押注的对象,"一名资深交易员这麽说.

不过,远期油价提供了一些线索,反映市场目前对於几年後现货市场价位的预期.而现在远期油价意味着,未来现货油价将低於目前水准.

看多油价的人会说,市场对未来几年的供需状况过於乐观,对伊拉克和利比亚的新增供应,及美洲的非常规供应过於自信,且低估了一旦全球经济进入持续扩张时期的需求增长潜力.

但有很充分的理由认为,在这种情况下,市场才是正确的,且(经通胀调整後的)长期实际边际供应成本在每桶约100美元或以下:

(a) 由水力压裂法开采的北达科他石油产量已大幅增加,意味着生产有利可图,即便是运输成本使得生产者的收益要比WTI油价大幅折让.而WTI油价本身已低於每桶100美元.

(b) 水力压裂法或使得行业对经济上适合开采的资源量和生产成本的预估改善.这项技术使石油行业发生变革的步伐有多快不得而知,但类似技术已成功地在五年内(2006-2010)改变了全球天然气市场的供需格局.若预期到2015年水力压裂法将对产量带来明显影响,也并非不切实际.

(c)从常规的方面而言,未来数年来自利比亚和伊拉克的边际供应源自已被充分勘探的陆上油田,这方面的开发风险相对要低,且运营和资金成本将远低於每桶100美元.投产的新油田很多,以至于沙特阿美已决定不将日产能从1,250万桶上调至1,500万桶,因该公司预计未来五年无需额外增产.

(d)从天然气或煤炭中提取汽油和柴油等液态运输燃料的技术已臻成熟,并且经济实惠,从天然气中提取液体燃料的成本为每桶60-80美元,从煤中提取液态燃料的成本为每桶80-100美元,不过这一过程的副产品--二氧化碳也非常多.天然气和煤的供应充足,意味着原材料断无短缺之虞.实践操作起来,可以按每桶100美元的价格无限制供应液态运输燃料.

(e)长期石油需求预估不断被下调.新兴市场需求将继续增长.到2016年,占全球人口65%的国家将达到人均收入3,000-20,000美元的水平,届时,能源需求,尤其是运输需求将会激增.但所有预测都认为,发达经济体石油消费已经触顶,帮助缓解了需求压力.

回顾12月,国际能源署(IEA)石油行业及市场部主管David Fyfe谨慎预计:"我们认为目前来看2011和2012年市场将会偏紧,之後料将有所缓解."

他的预期与市场主流观点一致,远期合约价格牢牢处於100美元之下.

市场也许想错了.实际上,市场几乎肯定是错的.但供需两方面都在对过去10年价格蹿升做出强烈反应.油市多头需要拿出证据.目前为止他们还没证明2015年前油价为何还需进一步上涨.(完)