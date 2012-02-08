〔台湾企业〕中油今年借款总额料逾500亿台币,其中拟发公司债逾200亿--消息

路透台北2月8日电---一名接近公司消息人士周三表示,为偿还到期的庞大借款,预计台湾中国石油[CHIP.UL]今年长短期的借款总额将超过500亿台币,远高於200-300亿的年平均水准.

该名人士并指出,如果今年年中的利率仍维持偏低水准,料将扩大公司债的发行规模至逾200亿台币,且将视市场胃纳状况,采分次发行.改变中油以往一年发行一次公司债的规律.

"我们应该会扩大发行规模,因为现在不用银行担保了,成本更低."她说.

为协助降低发债成本,立法院已在去年底通过修正法案,国营事业未来不需为了发行公司债找担保银行保证,因此每年可以省下不少保证费用.[ID:nCT0425722]

中油去年公司债的发行额度为168亿台币,2010年则为160亿.[ID:nCT0468045]

中油与台电都属台湾大型国营事业,信用良好,都被市场视为是"类公债",而中油因发债筹码少,对市场的诱因更高,一般都会较台电公司债的订价略低.(完)