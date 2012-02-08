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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 11:14 BJT

《外汇动态》中国投资者资金12月大举撤离日圆债券--日本财务省数据

0247GMT--日本财务省数据显示,来自中国的投资者资金在12月大举撤出日圆短期投资工具.净流出8,986亿日圆,为去年四月以来最多.

该数据也显示,日本投资人在上月大举抛售意大利债券之後,12月时停止解除其持仓.的确,日本投资人在12月净买入12亿日圆意大利债券.他们卖出1,162亿日圆德国公债,买进817亿日圆荷兰债券,为去年5月以来最大净买入,可能是想做为德国公债之外的高收益选择.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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